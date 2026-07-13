Personal del Ipasme El Tigre protesta contra cambio de horario laboral

Personal de la Unidad Médica del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme), en El Tigre, estado Anzoátegui, protestó la tarde de este lunes, 13 de julio, para rechazar una extensión del calendario laboral de tres a cinco días, como una medida impuesta por la nueva directiva de la institución, a cargo de Dayanis Esparragoza.

Los afectados por esta medida dijeron que según un acuerdo con la gerencia anterior, se resolvió reducir los días de trabajo y organizar las jornadas por guardias para no afectar la economía de los trabajadores que devengan salario mínimo y deben cubrir su traslado.

Yeximar Vargas, licenciada en Enfermería, relató que el nuevo esquema laboral se dio a conocer el pasado viernes 10 de julio. Aseveró que con esta norma la quincena no le alcanzará para llegar a su lugar de trabajo.

"Yo me gano 380 bolívares quincenales y gasto 1.100 bolívares diarios en pasaje. Entonces, si sumamos eso o lo multiplicamos por los cinco días, gastamos más de lo que ganamos", comentó.

Servicios sin remuneración y autogestión

Vargas también señaló que los trabajadores de las diferentes áreas asistenciales han prestado apoyo, sin remuneración alguna, en jornadas médicas que se realizan los días sábados. Además de brindar una colaboración extra con insumos operativos.

"Traemos el material de reciclaje, los lapiceros, papelería para morbilidades de los médicos, los récipes, todo corre por cuenta del personal de Enfermería.Y el servicio de Mantenimiento debe traer sus insumos para limpiar y muchas veces traen hasta cepillos y coletos para que la unidad pueda estar limpia", manifestó.

La profesional pidió equidad para la masa laboral que se mantiene cumpliendo con su responsabilidad para que el centro médico no decaiga. "Así como cumplimos con nuestros deberes, exigimos que se cumplan y se respeten nuestros derechos", sentenció.

Áreas inconclusas

Aixa Guerra, quien presta servicio en el área de laboratorio, criticó que tanto este espacio como la sala de rayos X siguen paralizados por trabajos de construcción inconclusos desde hace más de nueve años y aun así les exigen a los trabajadores que se presenten a cubrir sus horarios.

"Al exigirnos que vengamos esos cinco días dónde vamos a estar nosotros, porque esas áreas no se encuentran aptas", cuestionó.

Los protestantes solicitaron que la Esparragoza, quien está al frente de la sede local del Ipasme desde mayo de este año, saliera de su oficina para llegar a un nuevo acuerdo en beneficio de las partes, pero la autoridad no atendió el llamado.

Similar situación ocurrió cuando la prensa intentó conocer su versión oficial de los hechos y a través de un trabajador, la directora comunicó que no ofrecería declaraciones, sin explicar la razón.

El Tigre / Damary Díaz