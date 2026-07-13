Bermúdez recibió a 14 funcionarios de PC que prestaron servicio en La Guaira

14 funcionarios de Protección Civil (PC) Bermúdez, en el estado Sucre, que se encontraban en la zona cero de La Guaira, regresaron a Carúpano, luego de permanecer 15 días en servicio tras el doble terremoto.

Carlos Velásquez, coordinador del organismo, expresó que se trató de una labor fuerte, sobre todo para los más nuevos, que nunca habían estado en situaciones extremas, como la ocurrida en la zona central del país. Dijo que quedó demostrada la capacidad de respuesta y la formación de los jóvenes que acudieron desde el primer momento. “No es fácil estar en una situación y en un sitio como ese”.

Destacó que han recibido muchos mensajes sobre la actuación de los funcionarios, “que aflojan al más fuerte”.

Agregó que están orgullosos de los muchachos: 10 rescatistas, dos médicos y dos enfermeros, que regresaron, pero tienen ya un relevo, de los cuales van dos de Bermúdez.

Oportuno

Aprovechó para salir al paso a quienes dijeron que los funcionarios no atendieron sus labores de forma oportuna.

"Se hizo lo humanamente posible y es público y notorio cómo quedaron las edificaciones en el estado La Guaira".

Llamó a la fortaleza de los venezolanos y que seguirán adelante para estar presentes cuando el pueblo los necesite.

Sucre / Yumelys Díaz