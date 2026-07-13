Bodas: 11 petroleros de Anzoátegui siguen detenidos y tienen las visitas suspendidas tras terremotos

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, alzó su voz de protesta, una vez más, para exigir la liberación de todos los empleados de la industria que siguen tras las rejas por "motivos políticos".

Recordó que por el estado Anzoátegui todavía se encuentran presos 11 trabajadores, los cuales están recluidos en el Centro Penitenciario Yare II, en Miranda.

El dirigente hizo énfasis en que las últimas excarcelaciones se produjeron el pasado 19 de mayo.

Palabras

"Los 11 de Puerto La Cruz que no han sido liberados tienen 21 meses detenidos y ahora por los terremotos tienen las visitas suspendidas y sus casos se encuentran suspendidos. Se ha dicho en varias ocasiones que van a salir, pero no se ha concretado. En octubre cumplen dos años desde su detención", comentó.

Según la lista de presos que posee el dirigente, los petroleros anzoatiguenses que siguen tras las rejas son Freddy Hernández, César Cifa, Carlos Mujica, Alberto Centeno, Iván Millán, Ronny Rojas, George Guerra, Carlos Peralta, Rainier Mazzetti, Mario Mujica y Daniel De Caro.

Orden

Por otro lado, el representante de la Futpv denunció que a los trabajadores que han sido liberados, bajo medidas cautelares, no se les ha permitido reincorporarse a sus sitios de labores.

"Además hay más de mil trabajadores con orden de reenganche y pago de salarios caídos de las empresas mixtas y de Pdvsa, las cuales están en desacato, ya que estos trabajadores no han sido incorporados a sus puestos de trabajo", aseguró.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez