874 buhoneros siguen esperando un mercado para salir de las calles de Cumaná

Luis Ángel Azócar y Luisa González, representantes de la Asociación de Buhoneros Antonio José de Sucre de Cumaná, estado Sucre, manifestaron su respaldo a las recientes acciones de reordenamiento urbano ejecutadas por la alcaldía del municipio Sucre en el centro de la ciudad.

Sin embargo, reiteraron una exigencia que, aseguran, mantienen desde hace décadas: la culminación y apertura definitiva del Mercado de Buhoneros.

Los voceros señalaron que los trabajadores informales se encuentran comprometidos con contribuir al orden, la limpieza y la movilidad en el casco central, por lo que han exhortado a sus compañeros a retirar cajones, mercancías, escaleras y otros objetos que puedan obstaculizar el tránsito peatonal y vehicular.

“El mercado sigue en espera”

Pese al respaldo a las medidas implementadas, los representantes gremiales insistieron en que el reordenamiento de los espacios públicos no sustituye la necesidad de una solución definitiva para los comerciantes informales.

“El mercado de buhoneros sigue en espera. Es un clamor de la ciudad. Fue prometido para la celebración de los 500 años de la fundación de Cumaná y aquí seguimos aguardando por él”, expresó Azócar.

Según la asociación, 874 comerciantes informales podrían beneficiarse directamente con la culminación del proyecto, lo que permitiría formalizar sus actividades económicas y contar con un espacio adecuado para trabajar.

Beneficio

Asimismo sostienen que la puesta en funcionamiento del mercado contribuiría a liberar las calles Bermúdez, Mariño y las vías transversales del centro de Cumaná, favoreciendo la movilidad y el ordenamiento urbano.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado al alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa; y a la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, para impulsar las acciones institucionales necesarias que permitan culminar y poner en funcionamiento esta infraestructura.

Cumaná / Lino Castañeda