Personal de Estados Unidos inspeccionó la represa del Guri (+Fotos)

Personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, encabezado por el encargado de negocios de la nación norteamericana en el país sudamericano, John Barrett, inspeccionó el fin de semana la represa del Guri, ubicada en el estado Bolívar, para evaluar la situación de la Central Termoeléctrica Simón Bolívar, que surte a Venezuela.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, al lugar asistió un grupo de técnicos estadounidenses que evaluarán las condiciones de esta planta, para determinar cómo puede mejorarse, con el fin de que la nación cuente con un mejor servicio eléctrico en momentos en los que los apagones se han vuelto cotidianos en distintos estados del territorio patrio.

"Ayer (domingo) estuve en la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EE.UU. (@ENERGY)), quienes se encuentran en Venezuela. Con el apoyo del @StateDept (Departamento de Estado de Estados Unidos), y en coordinación con @minenergia_ve (Ministerio de Energía de Venezuela) y @CorpoelecInfo (Corporación Eléctrica Nacional)", escribió el lunes Barrett en X., "El equipo realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases de @POTUS (Presidente de Estados Unidos, Donald TRump) y @SecRubio (Secretario de Estado de Estados Unidos)".

Caracas / Redacción Web

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