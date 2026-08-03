Presidente de la LVBP apuesta por el fortalecimiento del béisbol invernal (+Video)

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, reafirmó el compromiso de la organización a su cargo de continuar trabajando junto a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) para fortalecer el béisbol invernal de la región y consolidar el crecimiento de la marca Serie del Caribe.

En recientes declaraciones al término de la reciente Asamblea de presidentes, Palmisano expresó además su agradecimiento al comisionado Juan Francisco Puello Herrera y a los presidentes de las ligas miembros por las numerosas manifestaciones de solidaridad recibidas tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

"Ha sido muy importante el respaldo que hemos recibido de todos los países y de las ligas que integran la Confederación. En momentos tan difíciles, ese apoyo demuestra la fortaleza y la unidad de nuestra organización", manifestó en entrevista concedida a José Cáceres, integrante del departamento de prensa de la CBPC.

Objetivos

El dirigente venezolano señaló que uno de los principales objetivos de la CBPC continúa siendo impulsar la internacionalización del béisbol profesional del Caribe, una estrategia que, a su juicio, beneficia a todas las ligas miembros y fortalece la proyección de la Serie del Caribe.

Asimismo, destacó que las ligas afiliadas ya trabajan en la planificación de sus respectivas temporadas invernales, mientras la Confederación continúa desarrollando diversos proyectos dirigidos al crecimiento del béisbol en la región, entre ellos la tercera edición de la Serie del Caribe Kids, prevista para el mes próximo en Nayarit, México, en la que participará un equipo venezolano.

Palmisano recordó además que la LVBP tenía previsto organizar la primera Serie del Caribe Teens, un nuevo evento dirigido a jugadores de hasta 15 años. Sin embargo, explicó que la emergencia provocada por los recientes terremotos obligó a posponer esos planes.

"La prioridad en estos momentos es atender la situación que vive nuestro país. Más adelante evaluaremos cuándo estarán dadas las condiciones para retomar ese proyecto", explicó.

Capacidad organizativa de la LVBP

El presidente de la LVBP resaltó que Venezuela ha demostrado en los últimos años su capacidad organizativa al albergar exitosamente eventos de la Confederación, estableciendo importantes registros de asistencia y consolidando el respaldo de la afición al béisbol caribeño.

Finalmente, Palmisano recordó que recientemente concluyó su período como presidente del Consejo Directivo de la CBPC, responsabilidad que ahora corresponde asumir a la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Hermosillo / Redacción Web