32 artistas anzoatiguenses se unieron en una exposición para ayudar a afectados por sismos (+Video)

Recientemente se inauguró la exposición de artes "Pinceladas de Corazón" en la Posada Casa Mar de Puerto Píritu, diagonal a la Placita de Los Pescadores, en el municipio Peñalver.

La artista plastico, Karina Motabán, explicó en nota de prensa este es un evento benéfico que reúne a 32 talentos de Anzoátegui, que no sólo incluye a gente de Píritu y Puerto Píritu, sino también de Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería. Además, hubo presencia de invitados del estado Bolívar.

Destacó que desde Puerto Píritu se ha creado el primer movimiento de artistas por Venezuela luego del terremoto de 24 de junio.

Palabras

"El arte es unión, es empatía, es amor y por eso 32 artistas donaron sus obras y el 100% de su costo será direccionado como ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. Esto representa una ayuda real, pues significa desprenderse de lo más valioso para el que cualquier persona crea".

​Motabán resaltó que "Pinceladas de Corazón" no sólo ofrece a los asistentes la oportunidad de adquirir obras de calidad, "sino también colaborar con un gesto de esperanza y reconstrucción".

Show

Durante la apertura del evento, se desarrolló un espectáculo musical que estuvo a cargo de Peter Ramírez y María Pineda, cuyo talento generó emociones entre los miembros del público.

Desde obras abstractas, paisajes, esculturas, hasta pintura religiosa se ofrecen en esta exposición abierta.

Puerto Píritu / Redacción Web