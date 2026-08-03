Bolívar sufrió una devaluación de 15% como consecuencia de los sismos

La moneda nacional de Venezuela, el bolívar, cerró julio con una devaluación del 15 % frente al dólar estadounidense, en medio de una severa crisis económica acentuada por la emergencia derivada del doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), publicadas por la agencia EFE, la divisa estadounidense alcanzó los 746,62 bolívares en el tipo de cambio oficial al cierre de mes, tras haber iniciado julio en 633,36 bolívares. Esta variación representa un incremento del 17,8 % en la cotización del dólar durante el mes anterior.El lunes 3 de agosto se cotizaba a 748, 78 bolívares.

El impacto en la economía familiar es directo. Expertos señalan que este ajuste cambiario encarece rápidamente el costo de los productos y servicios básicos, en su mayoría fijados en moneda extranjera, si bien el euro ha comenzado a ganar terreno en diversos sectores comercializadores como referencia tarifaria.

Mercado afectado por catástrofe

El comportamiento del mercado cambiario durante las últimas semanas estuvo fuertemente condicionado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la región norte del país caribeño. La catástrofe dejó un saldo de más de 5.500 personas fallecidas, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial de las autoridades.

En declaraciones ofrecidas a medios internacionales, el pasado 9 de julio, el economista Asdrúbal Oliveros explicó que en las dos semanas posteriores a los movimientos telúricos se registró "una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial".

Oliveros destacó que la atención de la emergencia sísmica generó "presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario", desbalanceando la frágil estabilidad de la divisa local.

Tendencia negativa

La depreciación registrada en julio consolida el deterioro continuo que experimenta el bolívar. En lo que va de 2026, la moneda se ha devaluado un 59,6 %. El precio oficial del dólar arrancó el año en 301,37 bolívares, acumulando desde enero un alza del 147,7 %.

La divisa estadounidense suma más de 20 meses de incremento sostenido, una racha constante desde octubre de 2024. Este fenómeno erosiona permanentemente el poder adquisitivo de la población, cuyos salarios y cobros de servicios básicos se mantienen predominantemente en bolívares.

Esta presión cambiaria retroalimenta el índice de precios al consumidor. Datos del BCV revelan que el país petrolero acumula una inflación del 129,8 % hasta junio, mes en el que los precios aumentaron un 13,8 % -un salto de 7,5 puntos porcentuales respecto a la variación registrada en mayo-. La combinación entre la reconstrucción del norte golpeado por los sismos y la espiral inflacionaria perfila un escenario complejo para la economía nacional en la segunda mitad del año.

Caracas / Redacción Web