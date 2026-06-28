Periodistas de El Tigre instalan centro de acopio en apoyo a damnificados

Desde tempranas horas de este sábado, 27 de junio, trabajadores de la prensa en El Tigre, estado Anzoátegui, se unieron en una jornada de recolección de insumos para conmemorar el Día Nacional del Periodista apoyando a las personas damnificadas por los terremotos en Venezuela.

La sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el municipio Simón Rodríguez se convirtió en un centro de acopio, donde se recibieron donaciones de miembros de la comunidad y de diversas organizaciones.

Adaybelice Figueroa, secretaria general del CNP, seccional El Tigre, resaltó el espíritu de solidaridad en la labor periodística, que debe prevalecer y ampliarse en momentos difíciles.

"Decidimos postergar la celebración gremial para recibir insumos, pidiendo la colaboración de la gente para apoyar cuando el país más lo necesita. Nuestro espíritu siempre nos lleva a eso, porque cuando nos convertimos en periodistas también asumimos el compromiso de ayudar", expresó.

En la actividad se recaudaron artículos de higiene y protección personal, insumos médicos, medicinas, ropa, calzado y alimentos.

Posteriormente, el cargamento fue llevado a la parroquia San Francisco de Asís, receptor oficial de Cáritas de Venezuela. Antes del traslado, los comunicadores realizaron una cadena de oración para pedir a Dios que la ayuda llegue a su destino adecuado.

El Tigre / Damary Díaz