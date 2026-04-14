Periodista Gabriel González informa que le fue negada la amnistía en Venezuela

Gabriel González, periodista colaborador de la líder opositora María Corina Machado, informó que le fue negada la amnistía, a pesar de que -aseguró- un tribunal de Venezuela le informó previamente que era uno de los beneficiados.

En su cuenta de X, González detalló que en marzo pasado autoridades de un tribunal le dijeron que iba a ser amnistiado y "solamente" se le indicó que regresara 15 días después para que recibiera un documento formal de la amnistía.

"Ese plazo se cumplió el 13 de marzo, pero para mi sorpresa, al llegar al tribunal me dicen que yo no gozaba de ninguna amnistía, que no había nada en sistema, y que 'si estaba en una lista, ya no'. ¿Qué pasó en esos 15 días?", se preguntó el periodista.

Luego de esto, prosiguió, se le notificó la negativa del sobreseimiento de su causa y aseguró que no se le permite la designación de una defensa privada, ni tampoco solicitar copias de su expediente, lo que a su juicio "evidencia que la Ley de Amnistía se aplica a discreción de los mismos jueces" y que "no hay voluntad política para avanzar hacia la restitución del Estado de derecho".

Denuncia

En marzo pasado, la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, denunció que algunos tribunales en Venezuela se niegan a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía.

En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó entonces que la ONG ha recibido múltiples denuncias de este tipo, lo que calificó como "grave", ya que impide ejercer recursos de apelación.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a presos políticos civiles y militares.

Detención del comunicador

González fue detenido en junio de 2024, un mes antes de las elecciones presidenciales, cuando, según dijo entonces Machado, el periodista salió a comprar algo para almorzar y fue interceptado y "llevado al Helicoide", la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El periodista fue excarcelado en enero pasado con medidas cautelares junto a otros periodistas como parte de un proceso de liberaciones puesto en marcha por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Caracas / Redacción Web