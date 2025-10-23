Pensionados del estado Anzoátegui rechazaron el monto cancelado por el IVSS

Este miércoles, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) le depositó a los pensionados el monto correspondiente a noviembre y al primer mes de aguinaldo, causando malestar, especialmente en los beneficiados del estado Anzoátegui.

Y es que, según consultados, el valor total percibido fue de Bs 260, lo que equivale a $1.23, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al 22 de octubre de 2025.

"Ese depósito es una burla, porque el dinero no alcanza para comprar una caja de pastillas para la tensión y menos para comer. Lo ideal es que paguen el aguinaldo con el mismo monto del bono de guerra, porque nos ayudaría a resolver algo", expresó la sexagenaria Antonia Rivero.

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, también se sumó a las quejas, manifestando que el mes de pensión, correspondiente a noviembre, equivale a $0.61.

"Es inaudito que un trabajador después de haber laborado por largos años y además, haya cumplido con las cotizaciones requeridas, a veces pasando de las 750 cotizaciones, tenga que recibir por la labor prestada ese ínfimo monto", mencionó Barrero.

Barcelona / Elisa Gómez