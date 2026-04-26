Alex Márquez se impone en el Gran Premio de España de MotoGP

El español Alex Márquez (Ducati) se impuso en el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz), por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se consolida con su segundo puesto al frente del campeonato del mundo.

El menor de la saga estrenó su palmarés en la categoría reina precisamente el año pasado en la pista del Ángel Nieto jerezano.

Este año había sido tan esquivo para él como para la marca de motos que pilota, ya que la de éste domingo ha sido la primera victoria de una Ducati en cuatro carreras. Hasta hoy, todos habían sido triunfos de Aprilia en las carreras dominicales.

Racha

Con la caída, su hermano, Marc, prolonga su mala racha de esta temporada a pesar de la victoria del sábado en la carrera sprint de Jerez y que es quinto en la clasificación a 44 unidades del líder.

Sorprendentemente, con el de España, son nueve los grandes premios sin subir al podio por parte del equipo oficial de Ducati, hasta finales de 2025 casi imbatible.

Marc suma 57 puntos para ser quinto en el Mundial por los 101 del transalpino de Aprilia, con el español Jorge Martín (Aprilia), segundo con 90; por los 37 de otro español, Pedro Acosta (KTM). Alex es séptimo con 53.

Madrid / EFE