Evaluaron acciones para reactivar la pesca industrial en Sucre

El sector industrial y el Ministerio de Pesca realizaron una mesa de trabajo en Cumaná, estado Sucre, en la cual analizaron y expusieron los avances con relación a la reactivación de la actividad pesquera.

El Consejo para el Ordenamiento para la Pesca Industrial en Venezuela congregó a representantes de instituciones y a unos 100 armadores para evaluar los avances en el suministro de combustible, el protocolo de seguridad para el control y automatización de datos de la actividad del sector industrial, a fin de garantizar la productividad y los indicadores de eficiencia.

Igualmente, las autoridades informaron sobre el estatus del trámite ante la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa), para avanzar en la solicitud de los hallazgos de comparabilidad, con el propósito de exportar recursos hidrobiológicos hacia los Estados Unidos.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Pedro Guerra, dijo que están abiertos a avanzar bajo la premisa clara de que el país está primero. “Nuestra hoja de ruta está enfocada en la consolidación del crecimiento económico nacional”.

Apoyo

Por su parte, el armador Tony Tina, durante su intervención, señaló que los cambios no son difíciles, pero hay que ir adaptándose a los mismos y subrayó que obtener la certificación de la Noaa es un paso vital para la sostenibilidad de la actividad pesquera en la región.

Otro punto que se tocó fue la necesidad de impulsar propuestas que permitan reducir los tiempos de espera en materia de trámites. Esto como un compromiso que forma parte de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, promulgada desde la Presidencia de la República.

Sucre/ Corresponsalía