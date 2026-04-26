El Tiempo en la Calle | Ahorrar es un hábito casi perdido entre habitantes de El Tigre 

El bajo poder adquisitivo y la constante devaluación de la moneda nacional en Venezuela han limitado la capacidad de ahorro de habitantes de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Así lo dieron a conocer varios tigrenses mediante un sondeo aplicado en la zona central de la ciudad por el equipo de El Tiempo.

Victor Salazar, residente de la avenida Peñalver, aseveró que luego de recibir la paga de su trabajo empieza una especie de carrera para evitar que su salario se pulverice por completo.

"Cobro y salgo rápido a comprar porque no puedo ahorrar, porque si lo hago (el dinero) se devalúa rápido", comentó.

Prioridad en alimentos y requerimientos básicos

Salazar afirmó que el ingreso que percibe solo le alcanza para cubrir gastos en alimentos y medicinas, desplazando así la idea de tener un respaldo económico adicional.

A su juicio, la inflación que se registra en el país y el alza en el precio del dólar, que rige de gran manera la dinámica en el mercado, también les juega en contra.

"Todo va subiendo, por eso es que uno tiene que estar comprando sin dejar dinero guardado", agregó.

En el caso de Yorgelis Salazar, una universitaria foránea, que habita en el sector San Miguel I, sus recursos dependen de la mesada que le envía su padre. Una cantidad moderada que debe rendir en lo más esencial.

"No puedo ahorrar porque ahorita vivo sola para los estudios. Lo que me manda mi papá es para cosas necesarias, como pagar la universidad y mis cosas personales", manifestó.

Frustración colectiva

La frustración de no poder seguir un plan de ahorro que garantice una reserva, inevitablemente envuelve a la gente.

Parte de los consultados afirman que prefieren ignorar esta realidad para no desesperarse.

"Sí me gustaría ahorrar, pero trato de no pensar en eso. Al menos mi papá puede pagar mis cosas y no me falta nada", aseveró Yorgelis Salazar.

Jennifer Medina, habitante de la Urbanización La Victoria, recordó que lleva tres años sin poder reunir dinero y cree que hacerlo actualmente es complicado.

"Trato de no pensar tanto en ello porque te puede llegar a enfermar, porque pensar en que si pasa algo a futuro cómo lo resuelves si no tienes nada ahorrado", expresó.

Alternativas digitales

Por su parte, el emprendedor Carlos Ojeda, habitante de Pueblo Nuevo Sur, relató que recurre a plataformas digitales para guardar el dinero que gana en su negocio, pues comprar divisas en efectivo, como solía hacerlo, ya no es una tarea sencilla, ya que son pocas las personas que se disponen a vender los billetes.

Refirió que con mucho esfuerzo, al menos una vez al mes, tanto él como su esposa tratan de destinar aproximadamente 20% de sus ingresos a una caja de ahorro virtual.

"Hemos tratado de llevar un equilibrio para no descapitalizarnos, poder reinvertir y ahorrar un poco a la vez", explicó.

El Tigre / Damary Díaz