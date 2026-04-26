OVCS: En nueve estados reclamaron salarios, servicios públicos y libertad de presos políticos

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10 protestas en nueve estados de Venezuela el viernes 24 de abril.

En su cuenta en X, la organización no gubernamental señaló que las manifestaciones de descontento ciudadano se produjeron en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira y La Guaira.

De acuerdo a la información publicada, las protestas se realizaron en reclamo a reivindicaciones laborales, vivienda, servicios públicos y libertad para los presos políticos.

Descontento

Gremios y ciudadanía en general han salido a la calle a expresar su descontento por la situación socioeconómica que viven.

Este 22 de abril los profesores universitarios realizaron un paro nacional de universidades. La actividad contó con el respaldo de la Federación Venezolana de Maestro que convocó asambleas en distintos puntos.

Para este 1° de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador, se realizará una marcha desde la plaza Brion de Chacaíto hasta la Plaza Morelos para exigir un aumento salarial que le permita a los venezolanos al menos cubrir el costo de la canasta básica que ya ronda los 700 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis de la FVM (Cendas).

Caracas / Tal Cual