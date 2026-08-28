Pensionados de Cantv en Carúpano-Paria se sumaron a jornada nacional de protesta para reclamar beneficios

Jubilados y pensionados de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv) en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se unieron este viernes a la jornada nacional de protesta por el incumplimiento de la contratación colectiva y las fallas en la prestación de los servicios de salud para este gremio.

La manifestación se realizó en las inmediaciones del edificio de la empresa, ubicada en la calle Quebrada Honda de Carúpano, donde se congregó un grupo de afectados.

Ismael Brito, presidente de la Asociación de Jubilados de Cantv en Carúpano-Paria, exigió el cumplimiento de la contratación colectiva que los ampara y cuyos compromisos se han ido diluyendo en incumplimientos reiterados, según comentó.

Destacó la falta de servicios médicos esenciales, como hospitalización y cirugía, así como consultas médicas y odontología, contemplados en el anexo C de su plan de salud.

También reclaman los problemas que se han venido presentando con el pago del llamado bono vital, que pasó de 200 dólares mensuales desde principios de 2023 a $150 desde junio, una disminución de 50 dólares.

Explicó que la empresa justifica la reducción del bono, diciendo que no tienen fondos suficientes para cancelarlo y siguen sin recibir respuestas concretas sobre el pago, a pesar de las protestas que llevan más de 60 días.

Respuestas

Agregó que se introdujeron cartas ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la presidencia encargada, a la espera de una solución. “Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta al respecto”.

En Carúpano, unos 80 jubilados y pensionados se ven afectados con los incumplimientos y, en especial, por la falta de planes de salud.

Sucre / Yumelys Díaz