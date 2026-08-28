Repararon alimentador de agua en la avenida Universitaria de Carúpano

Cuadrillas del Ministerio para las Aguas y la Alcaldía de Bermúdez realizaron reparaciones en el alimentador de El Carupanero, en la avenida Universitaria de Carúpano, en el estado Sucre, que presentaba una fuga de agua.

De acuerdo a la información aportada por el gobierno local, iniciaron la reparación de una fisura en la tubería de 30 pulgadas de acero, que restaba presión al caudal que va hacia la zona céntrica de Carúpano.

El abordaje se hizo la avenida Universitaria, a la altura del sector El Mangle, frente a un centro comercial donde es frecuente este tipo de fallas y se puede observar a vecinos de sectores cercanos cargando agua desde la tubería rota.

Tras la reparación, se espera que el suministro de agua sea continuo y eficiente en los sectores del casco central de Carúpano.

Sucre / Corresponsalía