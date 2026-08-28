Voz Comunitaria | Habitantes de El Valle en Margarita denuncian severas fallas en los servicios básicos

Los vecinos de El Valle del Espíritu Santo, en el municipio García del estado Nueva Esparta, manifestaron su preocupación por el deterioro recurrente en el suministro de servicios públicos esenciales.

Las fallas de agua por tubería, los cortes constantes de energía eléctrica y la irregularidad en la recolección de desechos sólidos forman parte de los principales problemas que afectan la vida cotidiana de las familias en la zona.

Entre las dificultades más apremiantes destaca la falta de agua potable, la cual lleva mas de un trimestre en varios sectores de la comunidad. Sobre esta situación, Luis Fernando Marcano explicó que tienen "más de tres meses sin agua y la luz se va de repente y dura cuatro o cinco horas en volver".

La inestabilidad en el servicio eléctrico agrava las tareas diarias de los residentes, quienes deben lidiar con interrupciones repentinas que se extienden por varias horas.

Esta irregularidad genera constantes interrupciones en la dinámica de las familias y la actividad del sector comercio, sumándose a la falta prolongada del recurso hídrico.

El acceso al agua potable no se distribuye de forma equitativa en todas las zonas, lo que ha generado protestas y soluciones parciales.

La vecina Nairobys Hernández señaló que "a la gente de Toporo le dieron agua por cisterna, pero para las de arriba no dieron nada", exponiendo la disparidad en la atención a las comunidades afectadas por parte de la Hidrológica Venezolana (Hidroven).

A las deficiencias hídricas y eléctricas se suma el servicio inconstante de recolección de basura en ciertas calles de la localidad.

Hernández detalló que "el aseo tiene un poco de tiempo que no pasa porque se daña el camión, y no tiene un horario fijo", lo cual dificulta el mantenimiento de la higiene urbana en los alrededores.

Por su parte, residentes de otras zonas del sector reiteran que la escasez hídrica es el factor de mayor peso. Mari Gil, habitante de la zona, concluyó que si bien otros servicios presentan fluctuaciones en su frecuencia, "nuestro gran problema es el agua".

Desde El Valle, en el municipio García, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que atiendan de manera prioritaria el suministro de agua potable y la estabilización del servicio eléctrico, dos fallas que continúan afectando la calidad de vida de toda esta comunidad.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero