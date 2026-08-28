Delegación opositora se reunió con Felipe González para evaluar el diálogo con el chavismo

La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, se reunió este viernes 28 de agosto de 2026 con el expresidente español Felipe González, para evaluar el proceso de diálogo que la oposición mantiene con el chavismo desde principios de agosto. El encuentro también sirvió para reflexionar sobre cómo se desarrolló la transición a la democracia en España.

"Fue un encuentro fraterno con quien siempre ha estado cerca de nuestro país", escribió Figuera en X, junto a fotos del encuentro.

Según relató la propia Figuera, González ofreció un consejo puntual a la delegación venezolana sobre el proceso que atraviesa el país: "Sean audaces y avancen hacia la democracia".

Al encuentro asistieron, además de Figuera, los exdiputados Jorge Millán y Juan Miguel Matheus, así como Paola Bautista, vicepresidenta de Formación y Programas del partido Primero Justicia.

Conversamos con Felipe González, presidente del Gobierno de España entre 1982-1996 y actor clave en el proceso de la transición española.



Fue un encuentro fraterno con quien siempre ha estado cerca de nuestro país.



Durante el intercambio, compartió reflexiones sobre la… pic.twitter.com/EMSVMzy06P — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 28, 2026

El encuentro con González se suma a una serie de gestiones internacionales que Figuera ha realizado en las últimas semanas para respaldar el proceso de diálogo, incluyendo el acompañamiento de Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes la dirigente opositora agradeció públicamente al inicio de las negociaciones.

González, de 84 años, ha sido en los últimos meses una de las voces europeas más activas en respaldo a la transición democrática venezolana, tras haber participado también en abril en un acto en Madrid en el que presentó a la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Madrid / Redacción Web