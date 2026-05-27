Peatones corren riesgo por socavaciones y tanquillas destapadas en calle de El Tigre (+Fotos)

Caminar por las aceras de la primera calle del sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, es una carrera de obstáculos peligrosos por varias socavaciones y tanquillas destapadas en la zona.

Anselmo Guzmán, vecino del sector, expuso que los peatones deben desplazarse con extremo cuidado para no tropezar en el espacio agrietado y desprovisto de seguridad.

Mencionó que la vulnerabilidad se incrementa aún más para las personas de la tercera edad, que conforman la mayor parte de población en el lugar.

Huecos por doquier

"Estos son huecos por doquier y prácticamente no contamos con aceras completas. Por eso muchas personas han caído al suelo, es tremendo peligro", afirmó Guzmán.

El vocero comentó que lleva más de una década viviendo en el sector y en este tiempo ninguna autoridad se ha abocado a la reparación de estas caminerias.

"Son cosas que se van deteriorando con el tiempo y no se hace nada para repararlo. Esto es un peligro, si pisas cualquiera de estos huecos terminas en el suelo", expresó.

El Tigre / Damary Díaz