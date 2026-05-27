Fundasalud Sucre culminó jornada quirúrgica de cataratas con 600 beneficiados

En el marco del Plan Salud y Vida 2026, la Autoridad Única de Salud y presidenta de Fundasalud Sucre, María Parra, anunció el cierre oficial de la jornada quirúrgica de cataratas, programa que permitió la atención integral y gratuita de 600 ciudadanos provenientes de distintas zonas de la entidad.

La jornada contempló atención médica en todas las fases del proceso, incluyendo evaluaciones preoperatorias, intervenciones quirúrgicas y controles postoperatorios, además de la entrega de tratamientos oftalmológicos a los pacientes beneficiados.

De varios municipios

Asimismo, las autoridades, desde el municipio Sucre, destacaron que el operativo contó con apoyo logístico destinado a garantizar el traslado, hospedaje y alimentación de personas provenientes de jurisdicciones como Cajigal, Libertador y la localidad de Casanay.

Según la información suministrada, el objetivo del programa es brindar atención especializada a pacientes con dificultades visuales y mejorar su calidad de vida mediante procedimientos gratuitos.

Anunciaron proceso para próximas jornadas

Fundasalud Sucre también dio a conocer el mecanismo de captación que será aplicado para futuras jornadas quirúrgicas oftalmológicas.

Entre los pasos establecidos se encuentra el registro de solicitudes mediante la plataforma VenApp, seguido de la revisión y filtrado de listados institucionales, evaluaciones médicas y exámenes de diagnóstico oftalmológico.

Posteriormente, especialistas determinarán la elegibilidad de cada paciente para ser incorporado al proceso quirúrgico.

Cumaná / Lino Castañeda