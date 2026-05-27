En Pascal esperan ayuda gubernamental para resolver problema de aguas servidas

Habitantes de los conjuntos residenciales ubicados en el sector Pascal, entre los municipios Simón Bolívar y Sotillo, esperan ayuda gubernamental para resolver el problema de aguas servidas que tienen desde hace varios años.

Según explicaron, el colapso de la red de cloacas, que en ocasiones provoca el desbordamiento del líquido putrefacto entre la avenida El Maguey y la calle Los Apamates, se debe a que en la estación de bombeo tienen un equipo de baja capacidad.

Agregaron que, en aras de acabar con el problema lo antes posible, los vecinos se pusieron de acuerdo para comprar una bomba de mayor capacidad. Sin embargo, ahora necesitan de la ayuda de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) para su instalación, pero de momento sigue sin concretarse.

Inversión

Alexis Luna, quien reside en uno de los más de mil 700 apartamentos que hay entre los 16 conjuntos residenciales, indicó que el problema de las aguas servidas tiene varios años de vigencia, pero se agravó desde finales de 2024, cuando entraron en funcionamiento dos mega tiendas ubicadas en la zona.

"Mango Bajito y Daka se conectaron a la red de cloacas nuestra, que es residencial, y empeoraron la situación. De hecho cerca de esos establecimientos el mal olor es insoportable, precisamente por ese problema", aseguró el señor.

Más detalles

También dijo que, así como se derrama el líquido en plena vía pública, también se ve ocasionalmente en algunos conjuntos residenciales cuando colapsan los cachimbos.

Resaltó que para ponerle fin a esa incomodidad optaron por invertir alrededor de 7 mil dólares entre una nueva bomba y componentes eléctricos, pero ahora están parados por la falta de la mano de obra especializada.

"La alcaldía de Sotillo es la que nos está ayudado a gestionar el trabajo, que le corresponde a Hidroven. Son miles de familias las que esperan para ponerle fin de una vez por todas a este problema", finalizó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo