PC de El Tigre mantiene monitoreo preventivo en zonas vulnerables ante llegada de las ondas tropicales (+Fotos)

El equipo de Protección Civil (PC) en El Tigre, estado Anzoátegui, lleva adelante un plan preventivo para controlar las incidencias por lluvias en sectores vulnerables, a propósito de las ondas tropicales que atraviesan el país.

Jesús Carrión, director del organismo en el municipio Simón Rodríguez, informó que los funcionarios se encuentran desplegados haciendo verificaciones diarias para evitar anegaciones por la obstrucción de aliviaderos y colectores pluviales en las principales calles y avenidas.

"Después de hacer las evaluaciones de riesgo se las pasamos al ciudadano alcalde, quien toma las acciones conjuntamente con la dirección de Servicios Públicos y se hace el seguimiento", detalló.

Subrayó que entre los puntos de riesgo se encuentran las adyacencias del canal de Las Delicias y el canal de Urbanística 2.000, por lo que recientemente ejecutaron labores de saneamiento total para una mejor fluidez de las aguas.

Medidas de contingencia

Asimismo, Carrión indicó que el cuerpo rescatista brinda recomendaciones a las familias para asegurar techos, limpiar bajantes y reportar emergencias a tiempo.

En caso de contingencias mayores, el municipio cuenta con una red de espacios que pueden ser habilitados como refugio, entre ellos el gimnasio cubierto Gustavo Maza, el estadio Enzo Hernández y el Complejo Cultural Simón Rodríguez.

‎Se estima que en la región del Atlántico pasen entre 50 y 57 ondas tropicales, de las cuales entre 41 y 46 impactarán directamente sobre el territorio nacional, de acuerdo con lo indicado por PC. La temporada comenzó el 1ero de mayo y finaliza el 30 de noviembre de 2026.

Formación de voluntarios

El director del organismo igualmente mencionó que trabajan en la formación de 26 voluntarios en atención prehospitalaria, para aumentar el pie de fuerza del equipo, conformado en la actualidad por 70 funcionarios.

Además, agregó que continúan brindando asistencia primaria, con toma de tensión y orientaciones a los ciudadanos, en un punto naranja, instalado en el sector El Luchador, una de las zonas más concurrida en la ciudad.

El Tigre / Damary Díaz