La República Democrática del Congo supera los 3.000 casos confirmados de ébola

La República Democrática del Congo (RDC) ha rebasado la barrera de los 3.000 contagios confirmados de ébola tras sufrir una rápida expansión de la enfermedad en el este del país.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, citado por la Agencia EFE, las autoridades epidemiológicas contabilizan 3.075 casos probados y un total de 1.354 personas fallecidas desde la declaración oficial del brote el pasado 15 de mayo, situando la tasa de letalidad en el 44 %.

Los datos oficiales, consolidados con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del país africano, muestran que la epidemia ha avanzado con marcada celeridad, requiriendo apenas diez días para escalar de los 2.000 a los 3.000 contagios.

Actualmente, 755 pacientes permanecen bajo seguimiento en instalaciones de aislamiento e internamiento hospitalario, mientras que 556 personas se han recuperado.

Seguimiento

Las autoridades han destacado que el fortalecimiento de la infraestructura diagnóstica —incluida la incorporación de un laboratorio adicional— ha permitido aumentar la tasa de seguimiento y rastreo de contactos hasta un 76,4 %, a pesar de que el INSP advierte que el virus mantiene un nivel elevado de circulación comunitaria.

El epicentro de esta crisis sanitaria se ubica en la provincia oriental de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, si bien la transmisión se ha extendido a las provincias adyacentes de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

El impacto transfronterizo del virus llegó a registrar 20 casos y dos decesos en suelo ugandés; sin embargo, las autoridades sanitarias de Uganda dieron de alta a su último paciente internado a mediados de julio, iniciando el periodo de observación de 42 días sin nuevos diagnósticos exigido internacionalmente para declarar la erradicación del brote en su territorio.

Brote

Según reporta la Agencia EFE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que este brote pertenece a la cepa de Bundibugyo, una variante caracterizada por tasas de mortalidad de entre el 30 % y el 50 % para la cual no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.

El organismo internacional ha calificado el riesgo de propagación regional en el África subsahariana como elevado, aunque mantiene en nivel bajo la amenaza a escala global.

El presente episodio se posiciona ya como el tercero más grave en la historia documentada del ébola y constituye el decimoséptimo brote que enfrenta la República Democrática del Congo.