PC Bermúdez monitorea condiciones del mar ante mar de fondo en las costas del Oriente

El coordinador de Protección Civil (PC) Bermúdez, en el estado Sucre, Carlos Velásquez, informó que monitorean el fenómeno del mar de fondo que se desarrolla en las costas venezolanas y afecta de manera particular a la zona nororiental.

Dijo que a pesar del relativo buen tiempo, se trata de una manifestación producto de los vientos alisios del noreste generan el oleaje y en algunas zonas hay marejada, que no representa riesgo para la población.

“Sin embargo, Protección Civil Sucre, en conjunto con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), y otras autoridades del municipio Bermúdez, estamos en constante monitoreo de las condiciones en el mar, para dar respuesta a cualquier situación que se pudiera generar”.

Resguardo

Dijo que se han tomado medidas preventivas para resguardar la integridad de la población carupanera y sucrense.

Aclaró que no hay prohibición de zarpe, aunque se suspendió, por parte del INEA, este miércoles, la salida de la lancha rápida que hace la ruta Carúpano-Margarita, pero no por las condiciones del mar sino de las condiciones a la hora de abordar la embarcación en El Faro.

Sucre / Yumelys Díaz