Pasajeros improvisan rutas por tierra y líneas locales ante crisis de vuelos en Venezuela

Pasajeros en Venezuela han tenido que improvisar viajes por tierra y en vuelos locales -cumpliendo hasta cinco trayectos-, para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia, en busca de conexiones aéreas ante la suspensión de itinerarios por parte aerolíneas internacionales.

En el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, los aeropuertos General Cipriano Castro, ubicado en San Antonio del Táchira, y Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, en la parroquia de Santo Domingo, se han convertido en el punto de llegada de viajeros de paso hacia la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta.

Uno de estos pasajeros era José Castro, quien refirió a EFE que comenzó su periplo en el estado insular de Nueva Esparta, desde donde voló hacia Caracas. Allí, tomó otro avión con rumbo a San Antonio del Táchira para atravesar por tierra hasta Cúcuta, donde tenía previsto abordar un vuelo a Bogotá y desde ahí a su destino final: Madrid.

Castro dijo que compró por 900 euros el billete hacia España, una decisión a la que han recurrido numerosos pasajeros que quedaron varados luego de que 12 aerolíneas cancelaran en las últimas dos semanas sus itinerarios hacia y desde Venezuela a raíz de la advertencia de las autoridades estadounidenses del peligro de sobrevolar el país y el sur del Caribe, en pleno despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas del país suramericano.

La cascada de cancelaciones ha dejado a Venezuela momentáneamente sin compañías internacionales que ofrezcan viajes.

Durante su trayecto, este viajero sorteó el cierre del principal cruce por tierra entre ambos países, el Puente Internacional Simón Bolívar, debido a una protesta de familiares de colombianos detenidos en Venezuela, quienes se encadenaron y cerraron el tránsito peatonal y vehicular por ese paso fronterizo para exigir respuestas a los casos de sus parientes.

Castro tuvo que tomar un taxi hasta otro puente, conocido como 'Tienditas', a unos 10 kilómetros del Simón Bolívar, para continuar hacia suelo colombiano.

En 'Tienditas' se encontraban José y Paola, esposos venezolanos, quienes llegaron a la frontera desde el estado Miranda (norte), vecino a Caracas. Viajaban rumbo a Cúcuta para llegar a la ciudad de Medellín -en el oeste de Colombia-, un trayecto que hacían por primera vez y que les costó alrededor de 540 dólares.

"Intenté buscar vuelos directos desde Caracas hasta Medellín y no conseguí. Me tuve que venir a la frontera. Es un poco más engorroso, es más tiempo y uno se desgasta más", reconoció José a EFE.

Aumento

Por su parte, Orlando Méndez, taxista del Aeropuerto General Cipriano Castro de Táchira, aseguró que los traslados de pasajeros se han incrementado desde las cancelaciones de viajes, pero también -subrayó- por el aumento de los itinerarios de compañías venezolanas hacia la frontera.

"Una aerolínea que llegaba solo en la mañana ahora vuela y llega en la tarde y viceversa", indicó Méndez a EFE.

Precisó que cobra 20 dólares "de aeropuerto a aeropuerto" para transportar a las personas desde Venezuela hacia el "puente aéreo de Cúcuta", algo que es posible -apuntó- mediante alianzas que han hecho taxistas venezolanos y colombianos, que se encargan de los cruces de lado y lado.

Tras la cancelación de vuelos, las aerolíneas venezolanas están apostando por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y a elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas.

Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira, Yionnel Contreras, a partir del 8 de diciembre y hasta el 18 de enero de 2026 la aerolínea Estelar activará cuatro nuevas frecuencias desde San Antonio hasta Caracas -los días lunes, miércoles, viernes y domingo-, para cubrir la alta demanda.

Consultado por EFE, William Gómez, experto en temas de frontera, indicó, citando información suministrada por trabajadores del Aeropuerto Cipriano Castro, que en ese terminal aéreo los 26 itinerarios de vuelo de esta semana ya estaban copados, con un promedio de 6.000 pasajeros viajando.

Gómez estimó que en los próximos días el flujo de viajeros puede llegar a entre 12.000 y 14.000 personas, por ser Táchira una de las alternativas predilectas de entrada y salida entre Venezuela y Colombia y tomando en cuenta que ese terminal se ubica a solo 15 minutos del Aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta.

