Parrandón en el pórtico de la alcaldía congregó a circuitos educativos y a cultores del municipio Bermúdez

Los 14 circuitos educativos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, unieron esfuerzos con el Instituto Municipal de Patrimonio y Cultura, para realizar el gran parrandón de la educación, en el pórtico de la alcaldía este miércoles.

Carmen Elena Rodríguez, presidenta del ente municipal, destacó la participación de los escolares, a través de las 14 estructuras que hay en el municipio.

Grupos

Destacó la participación de seis grupos de aguinalderos, conformados por los cultores adscritos al instituto como Los alegres muchachos, Los parranderos de Altamira, entre otros.

La presidenta del Instituto de Patrimonio, señaló que este tipo de eventos los hacen para llamar a la paz y a la armonía en el país. “Este es un año de reencuentro familiar, de reencuentro con amigos y deseamos una Navidad alegre y llena de paz”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano