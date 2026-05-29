viernes
, 29 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Leocenis García anunció su incorporación a Acción Democrática

mayo 29, 2026
García publicó un video en sus redes sociales para informar sobre su nueva militancia

El dirigente político y periodista venezolano Leocenis García anunció este viernes su incorporación al partido Acción Democrática (AD), organización liderada por el secretario general nacional, Henry Ramos Allup.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, García aseguró que tomó la decisión de “construir un nuevo país” junto a la tolda blanca, destacando que mantiene la misma firmeza con la que defendió la Constitución durante los años en que estuvo encarcelado.

“Construí el grupo editorial más importante de Venezuela: 6to Poder. Estuve 17 meses preso en Rodeo I por defender la Constitución, nunca por incumplirla”, expresó el fundador de 6to Poder, quien también afirmó que es momento de “construir Venezuela”.

Leocenis García recordó además su trayectoria en el ámbito editorial y político, al tiempo que reiteró su intención de sumarse a una nueva etapa dentro de la política nacional de la mano de Acción Democrática.

El dirigente concluyó su mensaje haciendo un llamado a trabajar por el país y acompañó su publicación con la etiqueta “#construir”, en referencia a la nueva etapa política que asegura emprenderá junto a la organización opositora.

Caracas / Redacción web

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