Denuncian anarquía en servicio de transporte en Puerto La Cruz

Ignacio Díaz, responsable del movimiento Amigos de María Corina en el municipio Sotillo, denunció que los transportistas laboran en el centro de Puerto La Cruz sin respetar las normas que rigen el servicio de transporte público.

"El centro se ha convertido en una anarquía en lo que tiene que ver con el transporte. "Choferes de autobuses, carritos, motos y busetas hacen lo que les venga en gana, atropellan al usuario, no respetan el medio pasaje estudiantil ni el pasaje preferencial de la tercera edad. Todos estos días hemos recibido denuncias de personas que han sido agredidas por colectores o choferes de las unidades", aseguró.

Díaz exhortó a las autoridades locales a que visiten el casco central de la ciudad y corroboren la situación que está reportando.

"En el centro hacemos vida comerciantes, vecinos, transeúntes y visitantes, y no hay a quien acudir, cuando se suscita un problema de esta naturaleza. Lo que queremos es que sean respetados los derechos de los usuarios", afirmó el dirigente político.

A juicio del representante del movimiento Amigos de María Corina, ahora que el pasaje será ajustado cada mes según el comportamiento del dólar oficial, los transportistas tienen que mejorar el servicio.

"Y pareciera todo lo contrario, porque están atropellando cada día más a los usuarios", finalizó Díaz.

Quejas

Ramón Mijares, un jubilado que suele trasladarse en transporte público, confirmó que "desde hace mucho tiempo" ha sido víctima de maltratos por parte de los transportistas y colectores de los autobuses.

"Ellos no entienden que nosotros ni siquiera debemos pagar, pero uno por consideración le paga medio pasaje, como era antes, e igual ellos se quejan y le gritan a uno o agarran la plata de mala manera. El gobierno tiene que meterle la lupa a eso", opinó.

Mientras que el estudiante universitario Leonardo Ramírez denunció que sobre todo los conductores de carros por puestos "siempre ponen peros", cuando un alumno va a abordar la unidad.

"Siempre aceptan uno por carrito y a veces hasta pelean por ese solo estudiante que va a pagar medio pasaje. Esto lo he visto mucho últimamente", afirmó.

Es importante recordar que en la actualidad la tarifa en bus es Bs 100, mientras que en carros por puesto es Bs 200.

A partir del 1ero de junio, el pasaje aumentará a Bs 140 en autobús y Bs 280 en carritos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez