Néstor Colmenares eliminado en semifinales de Uruguay y tiene vía libre para jugar con Marinos

Peñarol barrió a Defensor Sporting del pivote venezolano Néstor Colmenares y clasificó a la final de la Liga de Básquetbol de Uruguay.

El Carbonero se impuso 101-51 en el primer duelo, diferencia récord en semifinales de la justa charrúa; 81-62 en el segundo choque y 93-81 para acceder a la instancia decisiva.

El club violeta no se pudo reponer a la lesión de su estelar Víctor Rudd, quien, por estar diezmado, apenas promedió menos de 10 minutos de acción por choque.

Labor de Colmenares

Colmenares figuró con cinco puntos, seis rebotes y una asistencia en el partido inicial; seis contables, ocho capturas, tres entregas y cuatro recuperaciones en el segundo choque; y otras seis unidades, ocho tableros, un pase decisivo y un robo de pelota en el encuentro definitivo.

Terminó así su quinta temporada en el baloncesto uruguayo, donde ha tenido experiencias en Trouville, Goes, Nacional y ahora Defensor Sporting.

Promedios del venezolano

En la temporada regular dejó registros de 8,1 puntos, 8,6 rebotes (3ero mejor en la liga), 1,6 asistencias y 59,6% de acierto en cestas de dos (6to mejor en la liga).

Así, el internacional venezolano queda disponible para incorporarse a Marinos de Anzoátegui, que comienza las semifinales contra Gaiteros del Zulia en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Santago / León Aguilar