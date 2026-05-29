Denuncian abandono y carencias en la comunidad rural de Mayaral II

Sin agua por tuberías, sin transporte escolar y con vías de acceso en pésimas condiciones viven 14 familias en la comunidad rural de Mayoral II, perteneciente a la parroquia Cantaura del municipio Freites, en la zona centro del estado Anzoátegui.

Así lo denunció el coordinador municipal de Vente Venezuela (VV) en esa jurisdicción, Marcos Pérez Bellizia, quien sostuvo una reunión con los habitantes de ese caserío, en la que manifestaron las carencias que afectan su calidad de vida.

"Allí no hay acuífero y reciben agua a través de un camión cisterna que envía la alcaldía, pero va sólo una vez al mes y eso no es suficiente. Se las arreglan como pueden tratando de ahorrar el agua que almacenan en tambores", dijo Pérez Bellizia.

También señaló que no hay escuela y ante las limitaciones de transporte la mayoría de los niños han desertado del sistema escolar. "Lo más cercano que tienen es Boquerón, que está más o menos a tres kilómetros. Se les hace difícil llegar hasta allá y por eso los muchachos han dejado de estudiar", acotó.

Destacó además el mal estado de las vías de acceso y agregó que son un reflejo de la indiferencia de las autoridades ante las necesidades de quienes habitan esa zona rural.

En el encuentro con el equipo político del partido azul, Pérez Bellizia estuvo acompañado por Maritza López, William Rodríguez y Francis Pérez, mientras que el vocero de la comunidad fue Yoel Mayorga, quien pidió más atención gubernamental a nivel regional y municipal.

Cantaura / Danela Luces