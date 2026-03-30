Paralizan construcción de centro de pádel en playa La Caracola, en Margarita 

Ante la circulación de información en redes sociales sobre un proyecto en el sector La Caracola, municipio Mariño de Nueva Esparta, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ordenó la paralización preventiva de la obra que, según denuncias, ponía en riesgo manglares y la lauga Blanca. Dicha zona se encuentra dentro de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y es hogar de aves como flamencos.

La medida fue suscrita por la directora de la Unidad Territorial Ecosocialista Nueva Esparta, Abg. Lilibeth Coromoto Fernández Fernández, con base en el artículo 111, numeral 5 de la Ley Orgánica del Ambiente, que faculta la prohibición temporal de actividades degradantes.

El acta oficial detalla que la paralización se ejecutó en el sector Laguna Blanca, El Morro, jurisdicción del municipio Mariño, asociada a trabajos con maquinaria pesada. El proyecto había iniciado en 2023 con un primer estudio de impacto ambiental cuyos resultados indicaron que no había afectación al ecosistema de manglar en el área evaluada. Pese a ello, el ministerio aplicó el principio de precaución ante las inquietudes generadas.

Un equipo técnico especializado se desplegará desde Caracas para realizar una segunda fiscalización integral y una nueva evaluación del impacto ambiental. Con esta revisión se verificará si los manglares están comprometidos y, de ser necesario, se establecerán responsabilidades y posibles medidas sancionatorias.

Las autoridades advirtieron que las imágenes difundidas en redes sobre una supuesta delimitación del proyecto son material manipulado que no corresponde con la realidad.

El exgobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, calificó la construcción en Laguna del Morro como una “barbarie ecológica” que está destruyendo los manglares. Rodríguez denunció que, según la información que maneja, más de 500 manglares estarían siendo devastados con maquinaria por una empresa privada, y enfatizó la necesidad de preservar un ecosistema que considera patrimonio natural y hábitat de flamencos y fauna silvestre.

El proyecto suspendido contemplaba una inversión de 8 millones de dólares e incluía 13 canchas de pádel, un hotel de 93 habitaciones, canchas de pickleball, 213 puestos de estacionamiento, dos canchas de usos múltiples, una piscina olímpica, gimnasio, vestuarios, tienda, oficinas, fisioterapia y parque infantil.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero