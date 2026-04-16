Panel de expertos sobre la salina de Araya realizó conversatorio sobre la reactivación de la empresa

La realidad de la empresa salinera de Araya, en el estado Sucre fue expuesta por los voceros de la Asociación de Jubilados de esa empresa, quienes fueron los ponentes de un conversatorio que se realizó en la Casa del Maestro de Cumaná, y que forma parte de una serie de foros y charlas que viene organizando los sectores de trabajadores y gremiales del partido Voluntad Popular (VP) en la entidad.

Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná y responsable de gremios de VP, junto con José Vidal Rengel en la parte de trabajadores, precisó que los ponentes del evento fueron los gremialistas Aníbal Núñez, presidente de la asociación y Carlos Guzmán, directivo, quienes mostraron un amplio conocimiento de la estructura productiva de las salinas y su funcionamiento gerencial.

De acuerdo a la charla, la empresa es altamente rentable, puede mantener la plantilla de trabajadores y disparar la producción para reactivar la economía del municipio Cruz Salmerón Acosta.

Quijano señaló que están organizando este tipo de conversatorios una vez al mes, con el fin de explorar y analizar los temas que se relacionan con la reactivación económica del estado.

El ciclo de conversatorio con Marino Luis Guilarte, el agrónomo Luis Castro y el tercero con los expertos en las salinas de Araya. “Se trata de un mineral que, históricamente tuvo connotación y en el desarrollo de la región”.

Destacó que Núñez hizo un recuento histórico sobre las salinas y destacó la gestión de Ramón Martínez, que abrió las concesiones con inversión privada, lo que redundó en beneficios para los trabajadores como para el municipio.

Explicó que el resto de los gobernadores también hicieron concesiones con empresas privadas, pero en la actualidad debe hacerse una inversión importante para la reactivación real de la empresa.

“Las malas políticas en los últimos años lo que han hecho es explotación de lo que ya antes estaba producido, pero que se fue tapiando y se está usando maquinaria muy pesada que está dañando el ecosistema y puede acabar con la producción de lo que la naturaleza dio para Cruz salmerón, que es la sal”.

Detalles

En su exposición, el químico Carlos Guzmán, señaló que puede realizarse una inversión y se han hecho estudios que determinaron, que la empresa puede producir un millón 300 mil dólares al mes, que con recurso humano y pericia, pueden lograr la recuperación.

Quijano dijo que la empresa, en pleno funcionamiento, puede aportar al desarrollo de Cruz Salmerón Acosta, a la recuperación de sus carreteras, los servicios públicos, del turismo, la pesca y la actividad comercial.

Dijo que están pendientes proyectos como el del astillero, que fue dejado en el abandono y la construcción de campos eólicos y de paneles solares para la producción de energía y que en la península son muy factibles por sus condiciones.

Sucre / Yumelys Díaz