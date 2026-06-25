Panamá ofrece apoyo humanitario a Venezuela tras terremotos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo de Venezuela, azotado por dos fuertes terremotos, y ofreció ayuda humanitaria al país "hermano".

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias", indicó el mandatario panameño en un mensaje difundido en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje, Mulino señaló que "Panamá una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló en un comunicado que, en estos momentos de angustia e incertidumbre, "Panamá extiende sus sentimientos de fraternidad, apoyo y esperanza a todas las personas afectadas, así como a las familias que esperan noticias de sus seres queridos".

Asimismo, reafirmó la disposición de Panamá de "colaborar", dentro de sus posibilidades, con los esfuerzos humanitarios que sean necesarios "para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas".

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el centro de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

Las autoridades nacionales aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños por dos terremotos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Ciudad de Panamá / EFE