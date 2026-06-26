Países Bajos envía contingente de búsqueda y rescate para apoyar la emergencia por terremotos en Venezuela

El gobierno de los Países Bajos envió este viernes 26 de junio un contingente especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) a Venezuela, con el objetivo de reforzar las labores de salvamento tras los fuertes terremotos que han afectado al país, con especial impacto en zonas como el estado de La Guaira.

El despliegue fue confirmado por la ministra de Defensa neerlandesa neerlandesa Dilan Yeşilgöz-Zegerius a través de sus redes sociales, quien detalló que los expertos partieron desde la Base Aérea de Eindhoven. El equipo incluye personal técnico y binomios caninos altamente entrenados para localizar sobrevivientes atrapados en estructuras colapsadas y operar bajo condiciones de extremo peligro.

“Los especialistas del equipo USAR y sus perros sabuesos han partido hacia Venezuela para ofrecer ayuda. Gran respeto por su dedicación. Deseo al equipo mucho éxito y un regreso seguro”, manifestó Yeşilgöz-Zegerius.

Experiencia

Los rescatistas neerlandeses cuentan con una amplia trayectoria en la atención de catástrofes globales. Sus operaciones en el terreno combinarán tecnología de punta con la precisión de las unidades de rastreo canino para acelerar la localización de personas bajo los escombros.

Esta movilización se suma a la asistencia internacional que comienza a coordinarse en el país para respaldar las operaciones de emergencia y la atención a las comunidades damnificadas.

Caracas / Redacción Web