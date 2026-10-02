Acuerdan nuevas tasas para fortalecer terminales marítimos entre Cumaná y Araya

Las cámaras edilicias de los municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta suscribieron un acuerdo para establecer las tasas de salida aplicables en los terminales marítimos que conectan a ambas jurisdicciones estado Sucre.

El convenio fue formalizado durante la mañana de este 28 de septiembre en Cumaná y contempla que el monto correspondiente sea incorporado al precio final de los boletos de viaje.

La concejal del municipio Sucre y presidenta de la comisión de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos, Nathalia Mago, explicó que los recursos obtenidos estarán destinados al funcionamiento y mantenimiento de los espacios utilizados por los pasajeros.

Buscan mejorar atención

Durante la actividad, el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, señaló que ambas administraciones locales trabajarán de manera coordinada para impulsar proyectos orientados al desarrollo de la zona peninsular.

Figueroa destacó entre las acciones previstas la adecuación de una sala de espera en uno de los terminales, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a quienes utilizan esta ruta marítima.

El mandatario municipal señaló que la generación de recursos mediante las tasas permitirá disponer de fondos para atender las necesidades de estos espacios y avanzar en su recuperación.

Erick Rauseo, presidente de la cámara municipal de Cruz Salmerón Acosta, calificó el acuerdo como un hecho de relevancia para la comunicación entre Cumaná y la península de Araya.

Rauseo destacó que esta conexión marítima tiene incidencia en actividades y servicios vinculados con la salud, educación, comercio y turismo de los habitantes de la península.

Cumaná / Lino Castañeda