Denuncian retiro del suministro de combustible a pescadores de La Guardia en Nueva Esparta 

Trabajadores del mar de La Guardia, municipio Díaz del estado Nueva Esparta, denunciaron que sufren constantes represalias e intimidaciones mediante el retiro del acceso al combustible subsidiado.

La comunidad pesquera de la zona señaló que los encargados de la distribución utilizan el despacho de carburante como un mecanismo de presión que atenta contra el libre ejercicio de su labor.

En representación de los afectados, el pescador Eliel Rodríguez expuso que la suspensión del recurso ocurre con frecuencia cuando deben varar sus embarcaciones para hacerles mantenimiento preventivo.

Asegura que esta medida arbitraria paraliza la actividad productiva de los marineros, impidiéndoles generar el sustento diario para sus familias.

Para no frenar sus ingresos, Rodríguez explicó, desde La Guardia, que se vio obligado a asociarse con otra embarcación aportando sus propios motores y redes.

Sin embargo, a pesar de mantener la producción y justificar el uso de la gasolina, las autoridades mantuvieron la sanción en su contra.

La falta de ingresos regulares agrava la condición médica de Rodríguez, quien se recupera de una neuropatía tras permanecer dos años en cama. La interrupción del trabajo le dificulta adquirir los medicamentos de alto costo que requiere mensualmente para continuar su tratamiento.

El gremio pesquero exige a las autoridades un trato justo y la distribución garantizada de gasolina, remarcando que la reparación de los botes es una necesidad técnica de la faena que no debe ser castigada con la pérdida del subsidio.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero