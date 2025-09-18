P.A.N. celebra a la arepa venezolana con un mes lleno de experiencias

Como cada segundo sábado de septiembre, el mundo rindió un homenaje a la arepa, y este año P.A.N. lo celebra en grande bajo el tagline “Mi Arepa es P.A.N.”, con un despliegue de actividades que resaltan tradición, innovación e impacto social, indicó Empresas Polar en una nota de prensa.

"La arepa es identidad, y P.A.N., líder en la categoría harina precocida de maíz, sigue marcando la pauta en la manera en que el país honra a su plato más querido", indicaron los representantes de la compañía que dedicará un mes entero a enaltecer el principal alimento de los venezolanos.

Activaciones emblemáticas

● Arepa Fest Caracas: Primera edición de este evento, en el C.C. Parque Cerro Verde, que se llevó a cabo el 13 de septiembre con el fin de crear un espacio para disfrutar de la versatilidad y sabor de la arepa.

● As de la Arepa P.A.N.: del 12 al 21 de septiembre en más de 70 puntos de venta de siete ciudades del país (Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Lechería, Maracaibo y La Guaira), donde los consumidores podrán votar por la mejor arepa hecha con P.A.N.

● Rally & Run en Lechería: una experiencia que combina deporte, turismo y gastronomía local, con la arepa como gran protagonista

● Acciones con impacto social: en alianza con Fundación Empresas Polar y Cania, niños de distintas comunidades del país, incluyendo Antímano, disfrutarán de actividades educativas y recreativas como “Pinta tu lonchera P.A.N.” y la preparación de arepitas de colores

Innovación con propósito

Este mes también marca el inicio de una colaboración inédita con Revlon, que une a dos marcas icónicas en una propuesta disruptiva que será develada muy pronto en las plataformas digitales de @panvenezuela.

"Con estas iniciativas, P.A.N. reafirma su liderazgo en la categoría, su compromiso con la cultura gastronómica venezolana y su cercanía con las comunidades y consumidores", explicaron los representantes de la marca.

