Carupaneros acudieron a los cementerios para honrar a sus fieles en el Día de los Muertos

Los carupaneros coparon este lunes, Día de los Fieles Difuntos, los principales cementerios del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, para honrar a sus familiares y allegados fallecidos.

El abogado Héctor León, vecino de Playa Grande, salía con su familia del camposanto municipal, en las inmediaciones de la calle San Rafael en el centro de la ciudad, a donde había acudido para colocar flores a los miembros de su familia fallecidos: sus padres, sus hermanos y en especial a un hijo que murió siendo un niño.

Resaltó que se trata de una tradición que se encuentra muy arraigada y que llevan a cabo, no solo el día de los difuntos, sino también en el de la Madre y el Padre, y hasta el Día del Niño, y asoció esta práctica con razones culturales. Agregó que colocar flores y alumbrar a los difuntos es una tradición heredada de los ancestros.

Carolina Rodríguez, habitante de Curacho, dijo que visita con frecuencia el cementerio, en especial los fines de semana, para colocar flores en las tumbas de sus familiares. “Yo tengo toda mi familia aquí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo”.

Destacó que este año los servicios del cementerio funcionaron a la perfección y reportó haber recibido una buena atención. “El lugar se encuentra notablemente limpio en esta oportunidad, a diferencia de otras ocasiones en las que suele estar sucio”.

Tradición

Rosa Gutiérrez, procedente de Charallave, señaló que no falta a la tradición y lleva flores a sus familiares fallecidos. “Se trata de una costumbre que se realiza casi todos los fines de semana, además de asistir de manera fija al día de los muertos”.

Mervis López, habitantes del sector el mercado de Carúpano, coincidió en que se trata de una tradición familiar.

Señaló que las visitas y el recuerdo a los seres queridos no se limitan a un solo día, sino que se realizan en fechas especiales.

El panorama era similar en el cementerio parque, donde un buen número de deudos acudieron este lunes para recordar a sus seres queridos.

Sucre / Yumelys Díaz