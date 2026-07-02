Otros 65 damnificados por terremotos llegaron a El Tigre este miércoles

Un total de 65 desplazados por el doble terremoto del 24 de junio llegaron a El Tigre la noche de este miércoles, 1ero de julio, para empezar una nueva vida, a una semana de la tragedia.

Las personas se trasladaron en dos autobuses, los cuales hicieron su parada en las instalaciones del Hotel Luxor del municipio Simón Rodríguez, para luego movilizarse a casas de familiares, tanto en esta localidad como en las poblaciones de Pariaguán y Maturín.

Cabe agregar que en el camino una adulta mayor que viajaba entre los afectados se descompensó y debió recibir asistencia inmediata de parte de Protección Civil. Posteriormente, la ciudadana fue estabilizada.

Cifra

Hasta ahora, más de 80 sobrevivientes de los eventos sísmicos han ingresado a Simón Rodríguez desde la semana pasada, mediante una labor incansable de voluntarios, empresarios y cooperativas, que se encargan de gestionar la logística necesaria.

Además, se pudo conocer que al menos dos familias han llegado a la jurisdicción por sus propios medios.

Posteriormente, organismos gubernamentales se suman para brindarles atención, seguridad y protección a los afectados una vez que se encuentran en territorio local.

Solicitan donaciones

En El Tigre, además, se han instalado centros de acopio para recolectar exclusivamente insumos que serán destinados a las víctimas que llegan en busca de ayuda.

Dos de estos puntos de recepción son el Autolavado Montalban, en la avenida Rotaria; y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), en la segunda carrera del sector Pueblo Nuevo Norte.

"Queremos recaudar ropa y comida, porque aunque ellos van a llegar donde sus familiares es importante seguir apoyándolos para no hacer mucho peso. Sé que donde come uno, comen cien, pero es bonito poder apoyarlos, porque son personas que están empezando desde cero", expresó una de las colaboradoras, que prefirió no identificarse.

El Tigre / Damary Díaz