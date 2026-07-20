Organizaciones de Nueva Esparta continúan coordinando apoyo tras sismos en el país

Organizaciones de la sociedad civil en Nueva Esparta mantienen activas las labores de recolección y logística para atender a las personas afectadas por los eventos telúricos registrados en el territorio nacional el pasado 24 de junio.

Kris Black, vocera de la alianza Activos Nueva Esparta y representante de Batido Solidario, explicó que estas agrupaciones suman más de 15 años de trabajo social y han articulado centros de acopio para gestionar el envío de insumos.

A casi un mes de los terremotos, la labor del grupo se enfoca tanto en los despachos de ayuda como en la atención directa a los grupos familiares que se han trasladado a la Isla de Margarita para reunirse con sus allegados.

Black destacó, desde Porlamar municipio Mariño, que en la entidad insular no hay refugios públicos, ya que las personas albergadas permanecen en viviendas de familiares o amigos con arraigo en la zona, donde reciben asistencia directa mediante censos de necesidades.

Lo que se necesita

El llamado actual de la red busca recolectar medicamentos, alimentos no perecederos, pañales infantiles y para adultos, además de protectores de cama, ropa, calzado y artículos de pernocta.

Por su parte, Beatriz Cañizales, voluntaria de la Red de Derechos Humanos en Nueva Esparta, enfatizó que la asistencia entregada a los grupos familiares se realiza bajo estrictos principios de neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.

Recalcó que las acciones de apoyo buscan preservar en todo momento la dignidad, privacidad e individualidad de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, evitando cualquier tipo de manejo político o revictimización durante la entrega de ayuda.

Llamado

Ante la difusión de contenidos en plataformas digitales, Cañizales hizo un llamado a comunicar la labor social con responsabilidad y respeto a la intimidad.

Explicó que la rendición de cuentas e insumos puede respaldarse documentando cajas, productos o gestiones logísticas en lugar de exponer los rostros de las personas afectadas, priorizando de esta manera la protección integral y el respeto a sus derechos fundamentales.

La plataforma Activos Nueva Esparta reúne el trabajo de organizaciones como Batido Solidario, Red de Auxilios Margarita, Ayúdame a Lograrlo, Fundación Barriguitas Llenas Margarita, Manos Solidarias Margarita, La Casita Guayamury, Margarita Sonríe y la Red de Derechos Humanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero