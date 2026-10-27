Organización en Carúpano y Cumaná abre casting para la Voz Festival Nacional

Andrés Salazar, productor general de Voz Festival Carúpano y Voz Festival Cumaná, en el estado Sucre, informó a medios locales que la organización inició el proceso para seleccionar al segundo de los representantes de la entidad en la Voz Festival Nacional, certamen de canto que abarca distintos géneros musicales.

Según explicó Salazar, en esta etapa, 25 participantes competirán por un premio metálico de 1.000 dólares y una producción musical. Los seleccionados recibirán durante varios meses preparación integral con profesores de canto, expresión corporal, imagen y puesta en escena.

El evento se desarrollará en la sala de teatro del Ateneo de Carúpano.

Salazar señaló que el festival tiene alcance nacional y visión internacional, con el respaldo de aliados como Integrados Producciones.

Objetivo

El objetivo, dijo, es dar a conocer el talento estadal, local y nacional venezolano a través de plataformas como Spotify y YouTube Music, así como impulsar su comercialización y proyección hacia mercados como Colombia, Perú y México.

El certamen contempla las categorías Juvenil y Master. La Juvenil comprende desde los 13 años, tomando en cuenta los cambios vocales, hasta los 25; mientras que Master se encuentra dirigida a personas con madurez vocal completa. En esta última pueden participar profesionales del canto, siempre que no tengan fama internacional ni sean artistas reconocidos a escala nacional.

En el estado Sucre, el proceso ya se desarrolla en Cumaná, en el Teatro Luis Mariano Rivera, donde se encuentran listas cinco galas y la gran final está prevista para el 18 de diciembre, con un premio de 2 mil dólares, más producciones musicales.

La etapa nacional abarcará Monagas, Bolívar, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, y se elegirán primeros y segundos lugares por eje. En el caso de Sucre, se seleccionarán dos delegados de Cumaná y dos de Carúpano, sin distinción de género.

En la competencia nacional se disputarán 5 mil dólares, una producción musical y la posibilidad de un contrato de trabajo internacional por un año.

Nacional y receptividad

Con respecto a la receptividad, el productor indicó que ha sido “excelente”, pese a que aún no ha habido una difusión masiva.

Hasta ahora, 32 participantes han enviado sus videos y también asistirán al casting presencial, previsto para los días 29 y 30 de octubre, de 2:00 pm a 6:00 pm, en la sala de conferencias del Ateneo de Carúpano.

La convocatoria está abierta al municipio Bermúdez y jurisdicciones adyacentes como Arismendi, Benítez, Andrés Mata, Andrés Eloy Blanco, Libertador y Cajigal.

Precisó que el festival no está cerrado a una sola localidad y que en Cumaná participan personas de la península de Araya, Marigüitar, Cumanacoa y Puerto la Cruz.

Trayectoria

Salazar recordó que la organización tiene trayectoria desde 2009, cuando se realizó en Carúpano el evento “Triunfando con mi voz”, bajo la producción de Andrés Bonilla y Giselle Álvarez, en el que participó como coproductor.

Luego se efectuaron cuatro ediciones en Cumaná y tres en Maturín, con cantantes que han continuado su carrera artística, como Omar Rodríguez y Alexis Amundaraín.

Tras un largo periodo fuera del país, la organización retoma esta ruta cultural del canto en el estado Sucre.

Sucre / Yumelys Díaz