Comunidades de El Tigre se vieron afectadas por presencia de humo tras incendio de vegetación 

Desde la tarde de este lunes, 26 de octubre, varias comunidades de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, padecen la presencia de humo luego de que se incendiara la vegetación de un terreno situado detrás del campo deportivo Leo Morales. A pesar de que las llamas se apagaron a las pocas horas, para este martes la humareda permanecía activa.

Las capas de humo ingresaron en las viviendas de sectores como Meneven, 12 de Octubre, Cleto Quijada, San Valentín Sur y Oficina Uno, impactando principalmente a adultos mayores y personas con problemas respiratorios, que para esta mañana ya sumaban 15 horas con este problema.

Jorge Mendoza, habitante del sector Meneven, denunció lo sucedido y reclamó una presunta falta de respuesta inmediata por parte de los organismos de emergencia.

"Los bomberos nunca llegaron, a pesar de que hicimos el llamado. El incendio se apagó solo, vinieron a tomarse una fotico y chao", protestó.

https://www.instagram.com/p/DfAWrgQlRCc/?utm_source=ig_web_copy_link&psln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==

Abordaje oficial

A las 3:30 pm, Protección Civil del municipio Simón Rodríguez reportó el incendio en el área enmontada e informó que parte del fuego ya se había extinguido de forma natural al consumirse la cobertura vegetal del área.

Cabe agregar que en el boletín oficial tampoco se mencionó a los efectivos bomberiles como parte de las comisiones que asistieron el evento.

Problema recurrente

En diferentes oportunidades, el vecino Jorge Mendoza y otros miembros de las comunidades perjudicadas han alzado sus voces para pedir una intervención del terreno ubicado detrás del citado campo deportivo, el cual se encuentra invadido de maleza y continuamente se incendia debido a las altas temperaturas.

El Tigre / Damary Díaz