Gremio denuncia que cortes eléctricos violan derechos económicos constitucionales

​Nuevamente, el gremio comercial de Cumaná, en el estado Sucre, llamó la atención sobre la afectación económica que sufre el sector con la suspensión del servicio eléctrico, sin un cronograma que permita planificar las jornadas en el trabajo y en el hogar.

​El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, Miguel Amendolara, informó que varios establecimientos comerciales han optado por cerrar cuando quedan sin electricidad, porque las condiciones para atender a los pocos clientes que llegan se vuelven inhóspitas: los puntos de venta y el internet no funcionan y el calor es insostenible.

A ello se suma el bajo rendimiento de los empleados, porque en horas de la noche sufren el racionamiento en sus residencias y su descanso no es óptimo, señaló.

​A la situación que enfrenta el sector productivo, se le añade la pérdida económica de pagar al personal sin obtener la producción requerida. "Un local que abre a las ocho de la mañana y le quitan la electricidad desde las 10:00 am, hasta las cinco de la tarde ¿qué produce?".

El dirigente gremial se quejo de los pagos del servicio completo, a tiempo y sin descuentos por las horas de interrupciones y cortes que sufren, más los impuestos municipales, regionales y nacionales.

Lo establecido en la Carta Magna

Precisó que "los cortes de electricidad violan los derechos económicos de los empresarios, protegidos en los artículos 112 y 117 de la Constitución de Venezuela sobre la libertad económica y la protección a usuarios y consumidores".

Igualmente incumplen el numeral 29 del artículo 156, de la Carta Magna, que atribuye al Ejecutivo nacional la responsabilidad sobre el régimen general de los servicios públicos esenciales, entre ellos la electricidad, el agua potable y el gas.

"A todas luces, incumplen flagrantemente con los estándares de calidad de vida, eficiencia y continuidad del servicio público".

Pidió a la gobernadora, Johanna Carrillo, que interceda en garantía del bienestar de la comunidad y evite que el sector productivo continúe registrando pérdidas económicas.

Al mismo tiempo, afirmó que el sector privado aporta los impuestos necesarios para sostener el funcionamiento de la administración pública.

Sucre /Corresponsalía