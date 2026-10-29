Viviendas quedaron sin luz después de la instalación de transformador en El Tigre (+Fotos)

Aproximadamente 15 viviendas quedaron sin luz este martes, 27 de octubre, en el sector San Francisco de El Tigre, estado Anzoátegui, luego de que la noche anterior fuera instalado un nuevo transformador eléctrico en la comunidad para reemplazar uno que se había quemado.

El equipo de 37.5 kVA fue incorporado por cuadrillas de alcaldía del municipio Simón Rodríguez y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para alimentar la fase 220 voltios, que estuvo fuera de funcionamiento por casi tres meses.

Sin embargo, a la mañana siguiente, después de unas horas de la instalación, se registró una explosión en un cable del sistema, cortando la energía 110 voltios en algunas residencias, según retaron vecinos que pidieron no ser identificados.

Reactivación del servicio

Trascendió que alrededor de las 10:30 am, trabajadores de Corpoelec volvieron al sitio y restablecieron el servicio.

La comunidad pide a las autoridades que se garantice el debido mantenimiento y protección de la infraestructura eléctrica para prevenir cualquier incidencia que interrumpa la energía de forma prolongada.

El Tigre / Damary Díaz