OPS advierte posible aumento en brotes de enfermedades en Venezuela

Tras los terremotos que azotaron el país el 24 de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que ha aumentado el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades.

A través de una nota de prensa en su página, la OPS explicó que los daños en establecimientos de salud, la interrupción de los servicios de agua y saneamiento, además del desplazamiento de la población afectada, incrementan este riesgo.

Esta preocupación, indicaron, va desde afecciones prevenibles mediante vacunación como el sarampión y la difteria hasta patologías transmitidas por vectores, entre ellas el dengue, chikungunya y la malaria.

“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos”, dijo Ciro Ugarte, director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de una videoconferencia con periodistas.



Añadió que existe una preocupación adicional que tiene que ver con la calidad del agua, ya que en estos momentos no está asegurada en las zonas más devastadas por los terremotos, y en los refugios debe evaluarse a la hora de suministrar, sobre todo en los más grandes.

Puerto La Cruz / Redacción web