Opositores acusan al antichavismo mayoritario de "regalar espacios de poder" al Gobierno

Opositores reunidos en el grupo 'Venezuela es la razón', que participó en los comicios del domingo, acusaron este lunes al sector mayoritario del antichavismo, liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de "regalar espacios de poder" al Gobierno de Nicolás Maduro, que celebra una adjudicada victoria en 23 de 24 estados del país y la mayoría en la Asamblea Nacional (AN).

"El éxito de los abstencionistas (...) se tradujo en una breve victoria narrativa basada en la deslegitimación del proceso que rápidamente se desvanece ante el resultado real: la entrega del control político del Gobierno por los próximos cuatro años, al asegurar casi todas las gobernaciones y una mayoría absoluta en el Parlamento", dijo el grupo, que reúne a los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio.

En el comunicado, leído a la prensa por el diputado electo Stalin González, el bloque minoritario aseguró que "no votar, lejos de ser celebrado como una victoria, pone a toda una población con escasas opciones para ser representada".

A su juicio, la jornada de este 25 de mayo deja un panorama político "profundamente desequilibrado", con un oficialismo con un "mayor control institucional" y una oposición "fragmentada y con representación limitada", así como con "una mayoría social desmovilizada".

González insistió en que "regalar los espacios no es una solución y no puede ser viable", y argumentó que la democracia no se defiende "escribiendo por las redes sociales".

"La realidad se está imponiendo al regalarle al chavismo, siendo minoría, espacios de poder que no debería tener", dijo el dirigente de UNT, para quien "el Gobierno y la oposición radical" están "en el mismo lugar" y "celebrando que el país haya perdido representación".

Por su parte, prometió que su trabajo en la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2026, estará enfocado en "ser la voz de cada uno de los venezolanos" que "reclaman democracia, reclaman futuro y reclaman poder vivir mejor".

Además, cuestionó que la participación en estos comicios haya sido del 42,6 %, como dijo el Consejo Nacional Electoral (CNE), e indicó que fue alrededor del 25 % del registro electoral, unos 21,4 millones de venezolanos.

Este lunes, el antichavista Henrique Capriles, diputado electo a la Asamblea Nacional por Unión y Cambio, dijo que "la abstención" ganó el domingo, a la vez que prometió hacer una "férrea oposición" al oficialismo en el Parlamento.

La opositora Machado, quien llamó a la abstención, aseguró el domingo que más del 85 % de los venezolanos "desobedeció" y no votó en los comicios, lo que calificó como una nueva derrota para el "régimen criminal".

Caracas / EFE