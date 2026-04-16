Operadores impulsan intercambio turístico entre Colombia y la isla de Margarita

El flujo turístico entre Colombia y Venezuela podría tener un impulso este año. La agencia de viajes binacional Vacaciones Medellín, liderada por su gerente comercial Mileidy Marín, visitó la isla de Margarita con el objetivo de consolidar una alianza comercial que proyecte a ambos países.

Esta iniciativa busca posicionar al destino como el punto de partida de una estrategia turística integral, aprovechando el alto interés que el mercado colombiano mantiene por las bondades y la calidad del servicio en la región insular.

El proyecto cuenta con el respaldo de la aerolínea Laser, utilizando las rutas comerciales regulares que conectan Bogotá con Caracas y, posteriormente, con Porlamar. Esta conectividad es fundamental para el flujo de visitantes, mientras se evalúa la futura implementación de vuelos directos desde Bogotá y Medellín hacia la Perla del Caribe.

Objetivo

La intención inicial, según la vocera de la operadora, es reactivar el tránsito internacional a través del aeropuerto de Maiquetía y fortalecer los nexos aéreos entre ambas naciones.

Como parte de la promoción, los influencers y embajadores de marca Carlos Gutiérrez y David Morales (@carlosyDavidBlog) han documentado experiencias en destinos como la isla de Cubagua. Destacan el potencial de estos lugares para el turismo de desconexión y naturaleza, describiendo playas hermosas y actividades de senderismo que resultan sumamente atractivas para el turista que busca apartarse de la rutina cotidiana.

El perfil del visitante colombiano que se intenta captar abarca familias, parejas y jóvenes que planifican sus viajes con antelación.

Voz de los promotores

Según los promotores, el mercado colombiano acostumbra programar salidas varias veces al año, y Margarita se presenta como un destino ideal por su oferta de sol y playa, sumada a la calidez humana que caracteriza al sector turístico venezolano.

De forma complementaria, la alianza también incentiva a los venezolanos a descubrir los atractivos de Colombia. Ciudades como Cartagena, Medellín, San Andrés y Bogotá forman parte de la propuesta, resaltando la riqueza gastronómica costera, como la tradicional mojarra con arroz de coco y patacones, una experiencia que los embajadores invitan a vivir de primera mano.

Esta colaboración binacional busca generar confianza en el sector, promoviendo un intercambio cultural y económico sostenible.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero