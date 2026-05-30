Edmundo González reafirma triunfo del 28J y se muestra abierto a nuevas elecciones

Edmundo González Urrutia difundió este sábado un video donde reiteró ser el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, dijo estar dispuesto a avalar unas elecciones libres y justas en Venezuela, de ser necesario.

"Soy su custodio, no su dueño", manifestó el líder opositor en el audiovisual donde, según da a entender, no tendría problema en desprenderse del triunfo que, de acuerdo con la oposición, obtuvo hace dos años cuando se enfrentó a Nicolás Maduro.

“Es momento de construir las condiciones que permitan unas elecciones presidenciales”, expresó González Urrutia, tras identificarse como "el último presidente electo de Venezuela".

El exdiplomático señaló que su espíritu y convicción se mantienen firmes para lograr un cambio democrático en el país. Considera que se deben sentar las bases para un gobierno "estable y verdadero".

También abogó por la liberación de todos los presos políticos, poner fin a la persecución contra dirigentes, activistas y ciudadanos, y garantizar la independencia de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el sistema de justicia.

Madrid / Redacción web