ONU: Cifra real de fallecidos por terremotos supera los reportes oficiales

Las autoridades venezolanas reportaron en su último balance 1.719 fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que esta cifra oficial subestima la magnitud real de la tragedia.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, señaló que el colapso de numerosos edificios indica un número mayor de víctimas. Por este motivo, el organismo adquirió 10.000 bolsas mortuorias en coordinación con el gobierno, aunque espera que la cifra final resulte inferior; además, la ONU estima que hasta 50.000 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos.

“Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la ya reportada. Puedo darles un indicador aproximado. Estamos adquiriendo, y esto es algo acordado con las autoridades locales, 10.000 bolsas para cadáveres”, dijo Rampolla.

Más de seis millones de afectados por los terremotos

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, calcula que los terremotos afectaron a un total de 6,76 millones de personas. Este dato refleja la enorme escala de la emergencia en el norte del país, especialmente en La Guaira.

La ONU intensifica sus operaciones de respuesta humanitaria. El organismo coordina el envío de ayuda internacional y colabora con las autoridades locales para atender a los damnificados.

La respuesta sigue desarrollándose en un entorno de riesgo. Desde los dos terremotos se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5,2 en la madrugada del lunes, mientras una onda tropical amenaza con llevar fuertes lluvias a las zonas afectadas.

“Seguimos operando en un entorno de alto riesgo”, afirmó Rampolla.

Carabobo / El Carabobeño